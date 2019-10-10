"Хочу попробовать через Минск и "нормандский формат": Зеленский ответил, почему не вводить военное положение

10 октября, 2019, 14:21

Президент считает, что введение военного положения приведет к хаосу и гибели людей, которые являются важнее территории

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV

Журналист Роман Скрыпин задал вопрос: "Не следовало бы вам решиться все поставить в юридическую плоскость? Потому что президент решает, насколько внедрять военное положение, это решение утверждает Рада. Но это ставит на свои места много других вещей: например, вопрос коллаборации определенных людей, что нам делать с пятой колонной, а тем более, если это медийная пятая колонна, которые можно применять законные санкции, чтобы наши военные не попадали в юридическую беду, когда они защищают Украину, а потом могут оказаться на скамье подсудимых . То есть войну назвать войной и всему миру сказать, что Россия напала на Украину и поставить мир перед фактом. Тогда теряют смысл и Минск, и "Штайнмайер", и все остальные.

В ответ Владимир Зеленский отметил, что журналист предлагает ему один из вариантов, который изменит в принципе весь состав того, что происходит, изменит в принципе то, с чем он шел как президент.

"Я шел на выборы как президент мира. Я хочу закончить войну. Общество - это самое главное. Общество не голосовало за президента, который придет и скажет, что с этого дня у нас военное положение, у нас война, мы будем воевать, у нас армия готова, мы пойдем на Донбасс войной, мы заберем войной и военными свои территории и нам не все равно, сколько людей погибнет, но мы готовы, чтобы получить, вернуть свою землю, мы готовы на прямые военные действия на оккупированной территории. Далее, если вы говорите, мы должны идти на Крым. Несмотря на то, что наша армия не готова. Я как президент не готов терять наших людей, поэтому был выбран дипломатический путь. И путь является наследием моего предшественника, здесь вы правы. Мы получили очень много: мы получили войну, коррупцию, получили ПриватБанк, лицензии каналов. Очень много всего. Но все это не решается военным положением ", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что всегда говорил, что самый первый приоритет для него - это люди, а уже потом - территории.

"Я хочу попробовать благодаря минскому и" нормандскому формату "найти шаг. Я не хочу пугать людей", - отметил он.

Он также напомнил, что при введении военного положения Петром Порошенко начала распространяться паника и страх.

"Вы хотите хаоса? Я такого не хочу", - добавил он.