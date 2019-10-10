"Казак и Медведчук - это одна история": Зеленский поспорил с журналистом "112 канала"

10 октября, 2019, 12:26

Об этом Зеленский рассказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV

Журналист спросил, почему власть хочет закрыть 112 канал.

Президент ответил: "Обновленный состав Нацсовета отобрал у вас лицензию? Или это кворум прошлой власти, которая занималась этим вопросом? Это ответ. Этот вопрос поднимался с моим приходом, или до того, как 2-3 года назад вы не продлили срок лицензирования? Или я давал приказ отобрать лицензию у любого канала? Это не президентское дело. Мы должны перезагрузить Нацсовет. Пусть новый состав, без меня, смотрит на этот вопрос ".

Далее Зеленский пытался объяснить журналисту, почему их каналу угрожали отобрать лицензию:

"Знаете, почему вам угрожали отобрать лицензию? У вас же владелец Медведчук? Нет? Козак. Ну Козак, Медведчук - это одна история. Господин Медведчук, который имеет не проукраинскую позицию, является вашим владельцем? Просто вам напоминаю, почему".

После этого он напомнил журналисту, что "112" говорит о нем все, что захочет, а Зеленский им не мешает и не звонит.