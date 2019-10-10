 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Это самое крутое информационное мероприятие", - Зеленский о разведении войск в Станице Луганской

"Это самое крутое информационное мероприятие", - Зеленский о разведении войск в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о разведении войск на КПВВ в Станице Луганской

Об этом он сказал во время пресс-марафона, передает Эспрессо.TV

"Это самое крутое информационное мероприятие, пока нас там не показывают, когда мы примером показываем, что вот, пожалуйста, открыли КПВВ, автобусы ходят, люди ездят, пешеходный мост сделали", - пояснил он.

Он привел пример: человек живет на неконтролируемой территории, но каждый день выезжает на контролируемую Украины зону и возвращается к родителям: "Что он там рассказывает? Сегодня это (шаги Украины для упрощения пересечения Кондону с оккупированной частью - Еспресо) "живое" телевидение "? - добавил президент.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 октября, 2019 четверг

больше новостей

10 октября, 2019 четверг

9 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать