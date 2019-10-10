"Это самое крутое информационное мероприятие", - Зеленский о разведении войск в Станице Луганской
10 октября, 2019, 10:33
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о разведении войск на КПВВ в Станице Луганской
Об этом он сказал во время пресс-марафона, передает Эспрессо.TV
"Это самое крутое информационное мероприятие, пока нас там не показывают, когда мы примером показываем, что вот, пожалуйста, открыли КПВВ, автобусы ходят, люди ездят, пешеходный мост сделали", - пояснил он.
Он привел пример: человек живет на неконтролируемой территории, но каждый день выезжает на контролируемую Украины зону и возвращается к родителям: "Что он там рассказывает? Сегодня это (шаги Украины для упрощения пересечения Кондону с оккупированной частью - Еспресо) "живое" телевидение "? - добавил президент.
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