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Espreso.tvОбщество"Это его добрая воля": Зеленский заявил, что не просил Коэна себя лоббировать

"Это его добрая воля": Зеленский заявил, что не просил Коэна себя лоббировать


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский фигурировал в отчете о деятельности американского лоббиста Маркуса Коэна

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV

"Я никого не просил меня лоббировать. Моя фамилия фигурирует, что он (Маркус Коэн, - Ред.), якобы, по своему желанию лоббировал интересы Владимира Зеленского и типа это его добрая воля. Я указания, денег и просьб господину Коэну не давал" , - заверил Зеленский.

Президент высказал мнение, что, вероятно, много лоббистов надеются, что такая их инициатива сработает и они увидят себя в отношениях между Украиной и Америкой и будут представлять интересы Украины.

"Я всегда говорил: президент Украины - это достаточная должность, чтобы не иметь посредников в отношениях с лидерами других государств", - добавил президент.

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