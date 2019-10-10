"Это его добрая воля": Зеленский заявил, что не просил Коэна себя лоббировать

10 октября, 2019, 13:52

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV

"Я никого не просил меня лоббировать. Моя фамилия фигурирует, что он (Маркус Коэн, - Ред.), якобы, по своему желанию лоббировал интересы Владимира Зеленского и типа это его добрая воля. Я указания, денег и просьб господину Коэну не давал" , - заверил Зеленский.

Президент высказал мнение, что, вероятно, много лоббистов надеются, что такая их инициатива сработает и они увидят себя в отношениях между Украиной и Америкой и будут представлять интересы Украины.

"Я всегда говорил: президент Украины - это достаточная должность, чтобы не иметь посредников в отношениях с лидерами других государств", - добавил президент.