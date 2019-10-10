"Чтобы быстро и понравилось людям": Кошкина рассказала о совещании ОПУ с силовиками по "посадкам"
Об этом журналистка Соня Кошкина написала в Facebook, комментируя ответ президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона.
Отвечая на вопрос журналистов, Зеленский сказал: "Когда я пришел, на другой день думал, что мы будем сажать всех коррупционеров. При этом, когда первые наручники надели, все сказали" ай, яй, яй", президент не имеет права влиять на правоохранительные органы. я: "ок", но я могу собирать совещания и говорить с правоохранителями об их действиях? Ага, так нельзя. А если ходит бандит по улице, мне звонят и говорят: "этот человек убивает, лжет, был депутатом"... я могу их спросить: где посадки людей? Ну, вы можете, но очень аккуратно. То есть, я должен еще и слова подбирать! Не дай Бог, это будет влияние... Выйдите на улицу и у ста человек спросите: "Пашинский - бандит? Я вам сто из ста даю, люди скажут "да".
Комментируя это заявление, Кошкина сообщила, что из собственных источников узнала раньше, что в Офисе президента действительно проводилась большое совещание с силовиками на предмет того "а где посадки?".
"Причем не просто посадки, но" чтобы быстро и понравилось людям ". Не/законность - не важна (не шучу). Именно в такой тональности обсуждался. Ключевое "быстро и !понравилось людям", - отметила журналиста.
По ее словам, в рамках разговора определили четыре приоритетных дела. Первое - Порошенко, второе - Пашинский, третье - Жеваго.
По четвертому, Кошкина отметила, что пока уточняет.
"Честно говоря, я не поверила сначала. Подумала, что источник не так передает смысл - недоговаривает, искажает и тому подобное. Потому что не может в ОП обсуждаться порядок (!!) и приоритетность (!!) дел, чтобы "быстро" и "понравилось людям", - подчеркнула она.
О том, почему она не написала сразу, отметила: "Источников было два. Надежных, проверенных, но два. А у меня старая привычка: опираться на три. Всегда. Особенно если речь о столь серьезных вещах. Ну а раз сам Владимир Александрович все подтвердил, то кто я, чтобы молчать?"
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