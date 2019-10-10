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Espreso.tvОбщество"Чтоб вы услышали, как моего ребенка жестоко убивали": на пресс-марафон к Зеленскому прорвалась мама Ирины Ноздровской

"Чтоб вы услышали, как моего ребенка жестоко убивали": на пресс-марафон к Зеленскому прорвалась мама Ирины Ноздровской


фото: reuters
На пресс-марафон к президенту Украины Владимиру Зеленскому попала мама убитых Ирины Ноздровской и Светланы Сапатинской Екатерина Дуняк

Об этом передает корреспондент Еспресо.TV

"Я к вам каждый день хожу, чтобы вы меня услышали, услышали, как моего ребенка жестоко убивали. Я похоронила детей. Одну из них - Ирину Ноздровскую - знает весь мир. Я здесь с дочерью Иры. Я прошу вас принять и выслушать меня" , - заявила госпожа Дуняк.

Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что с ней уже общался Андрей Смирнов (заместитель председателя ОПУ).

Зеленский заявил, что ждет Дуняк во вторник, 15 сентября, на Банковой. Женщина согласилась.

  • Ирина Ноздровская расследовала гибель своей сестры Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский, находившийся в состоянии наркотического опьянения. Дмитрий Россошанский - племянник Куприенко Сергея Исааковича, председателя Вышгородского районного суда на момент совершения ДТП.
  • 1 января 2018 года тело правозащитницы Ирины Ноздровской нашли в реке у Демидова. Она погибла от множественных колото-резаных ран.
  • 8 января 2018 года Нацполиция задержала первого и пока единственного подозреваемого в совершении этого преступления - Дмитрия Россошанского, осуждения которого требовала Ирина. Мотив преступления - месть.
  • Позже Россошанский рассказал, что убил Ноздровскую в результате ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.

 

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