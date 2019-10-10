"Чтоб вы услышали, как моего ребенка жестоко убивали": на пресс-марафон к Зеленскому прорвалась мама Ирины Ноздровской

10 октября, 2019, 15:39

На пресс-марафон к президенту Украины Владимиру Зеленскому попала мама убитых Ирины Ноздровской и Светланы Сапатинской Екатерина Дуняк

Об этом передает корреспондент Еспресо.TV

"Я к вам каждый день хожу, чтобы вы меня услышали, услышали, как моего ребенка жестоко убивали. Я похоронила детей. Одну из них - Ирину Ноздровскую - знает весь мир. Я здесь с дочерью Иры. Я прошу вас принять и выслушать меня" , - заявила госпожа Дуняк.

Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что с ней уже общался Андрей Смирнов (заместитель председателя ОПУ).

Зеленский заявил, что ждет Дуняк во вторник, 15 сентября, на Банковой. Женщина согласилась.