"Чтоб вы услышали, как моего ребенка жестоко убивали": на пресс-марафон к Зеленскому прорвалась мама Ирины Ноздровской
10 октября, 2019, 15:39
На пресс-марафон к президенту Украины Владимиру Зеленскому попала мама убитых Ирины Ноздровской и Светланы Сапатинской Екатерина Дуняк
Об этом передает корреспондент Еспресо.TV
"Я к вам каждый день хожу, чтобы вы меня услышали, услышали, как моего ребенка жестоко убивали. Я похоронила детей. Одну из них - Ирину Ноздровскую - знает весь мир. Я здесь с дочерью Иры. Я прошу вас принять и выслушать меня" , - заявила госпожа Дуняк.
Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что с ней уже общался Андрей Смирнов (заместитель председателя ОПУ).
Зеленский заявил, что ждет Дуняк во вторник, 15 сентября, на Банковой. Женщина согласилась.
- Ирина Ноздровская расследовала гибель своей сестры Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский, находившийся в состоянии наркотического опьянения. Дмитрий Россошанский - племянник Куприенко Сергея Исааковича, председателя Вышгородского районного суда на момент совершения ДТП.
- 1 января 2018 года тело правозащитницы Ирины Ноздровской нашли в реке у Демидова. Она погибла от множественных колото-резаных ран.
- 8 января 2018 года Нацполиция задержала первого и пока единственного подозреваемого в совершении этого преступления - Дмитрия Россошанского, осуждения которого требовала Ирина. Мотив преступления - месть.
- Позже Россошанский рассказал, что убил Ноздровскую в результате ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.
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