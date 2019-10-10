Путин уволил своего советника Глазьева, который руководил проектом "Новороссия"

10 октября, 2019, 08:46

Президент РФ Владимир Путин уволил Сергея Глазьева из должности своего советника

Постановление об увольнении опубликовано на сайте Кремля.

Сергей Глазьев был советником Путина с 2012 года. Он занимал должность министра внешних экономических связей России в первом правительстве Черномырдина, но потом отказался от либеральных идей и стал сторонником масштабных расходов государства.

Радио Свобода пишет , что особую популярность Глазьев получил в связи со своей позицией по украинскому "вопросу" и активной ролью в подготовке аннексии Крыма Россией, а также осуществлении так называемого проекта "Новороссия" - организации пророссийских настроений на востоке Украины в 2014 году . За это он был включен в санкционные списки США и ЕС.