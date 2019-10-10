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Espreso.tvОбществоПутин уволил своего советника Глазьева, который руководил проектом "Новороссия"

Путин уволил своего советника Глазьева, который руководил проектом "Новороссия"

Президент РФ Владимир Путин уволил Сергея Глазьева из должности своего советника

Постановление об увольнении опубликовано на сайте Кремля.

Сергей Глазьев был советником Путина с 2012 года. Он занимал должность министра внешних экономических связей России в первом правительстве Черномырдина, но потом отказался от либеральных идей и стал сторонником масштабных расходов государства.

Радио Свобода пишет , что особую популярность Глазьев получил в связи со своей позицией по украинскому "вопросу" и активной ролью в подготовке аннексии Крыма Россией, а также осуществлении так называемого проекта "Новороссия" - организации пророссийских настроений на востоке Украины в 2014 году . За это он был включен в санкционные списки США и ЕС.

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