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Espreso.tvОбществоПресс-марафон президента: Зеленский более 14 часов общался с журналистами

Пресс-марафон президента: Зеленский более 14 часов общался с журналистами


фото: https://www.president.gov.ua
Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского закончился в 00:09

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Пресмарафон начался в четверг, 10 октября, около 10:00. Таким образом, общение президента Украины с журналистами продолжалось 14 часов и 9 минут.

Продолжительностью пресс-марафона Зеленский установил мировой рекорд - предыдущий рекорд принадлежал президенту Беларуссии Александру Лукашенко, который в 2017 году общался с журналистами 7 часов 21 минуту.

Книга рекордов Украины вручила президенту Украины Владимиру Зеленскому награду за "самую продолжительную в мире пресс-конференцию".

Формат общения планировался следующий: 7 - 10 журналистов общаются с президентом полчаса, затем их сменяет следующая группа. В итоге: каждая беседа с каждой группой затягивалась и, соответственно, все общение закончилось ночью.

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