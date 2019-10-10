Пресс-марафон президента: Зеленский более 14 часов общался с журналистами
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Пресмарафон начался в четверг, 10 октября, около 10:00. Таким образом, общение президента Украины с журналистами продолжалось 14 часов и 9 минут.
Продолжительностью пресс-марафона Зеленский установил мировой рекорд - предыдущий рекорд принадлежал президенту Беларуссии Александру Лукашенко, который в 2017 году общался с журналистами 7 часов 21 минуту.
Книга рекордов Украины вручила президенту Украины Владимиру Зеленскому награду за "самую продолжительную в мире пресс-конференцию".
Формат общения планировался следующий: 7 - 10 журналистов общаются с президентом полчаса, затем их сменяет следующая группа. В итоге: каждая беседа с каждой группой затягивалась и, соответственно, все общение закончилось ночью.
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