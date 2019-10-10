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Espreso.tvОбществоПенс не прочь опубликовать стенограммы своих разговоров с Зеленским

Пенс не прочь опубликовать стенограммы своих разговоров с Зеленским

Вице-президент США Майк Пенс допустил возможность обнародования своих телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом сообщает Politico .

"Я бы не стал возражать против этого. И мы обсуждаем это с адвокатом Белого дома, пока только говорим", - заявил Пенс.

Отмечается, что Палата демократов через письмо вице-президента официально пригласила стенограмму разговора между Пенсом и Зеленским.

В своем письме демократы из Палаты представителей ссылались на сообщения в новостях о том, что кто-то из команды Пенса участвовал в разговоре между Трампом и Зеленским, и Пенс, возможно, рассмотрел запись разговора. Письмо было направлено на то, чтобы понять, насколько он был вовлечен в разговор между двумя президентами.

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