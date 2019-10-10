Оккупанты на Донбассе 13 раз обстреляли Объединенные силы, в том числе из запрещенного оружия
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли украинских военных у Новотроицкого с направления Докучаевска из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Пищевика с направления Верхнешироковского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Водяного с направлений Ужовки, Азова и Пикуз - из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, снайперского и стрелкового оружия, у Новоселовки Второй с направления Васильевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Авдеевки снаправлению Спартака - из 120-мм миномета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы били по Объединенным силам неподалеку Крымского с направления Донецкого - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Хутора Вольного с направления Золотого-5 - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
В результате вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил.
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