Оккупанты на Донбассе 13 раз обстреляли Объединенные силы, в том числе из запрещенного оружия

10 октября, 2019, 19:35

В четверг, 10 октября, по состоянию на 19:00 российские войска 13 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли украинских военных у Новотроицкого с направления Докучаевска из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Пищевика с направления Верхнешироковского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Водяного с направлений Ужовки, Азова и Пикуз - из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, снайперского и стрелкового оружия, у Новоселовки Второй с направления Васильевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Авдеевки снаправлению Спартака - из 120-мм миномета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы били по Объединенным силам неподалеку Крымского с направления Донецкого - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Хутора Вольного с направления Золотого-5 - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил.