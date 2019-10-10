Неймар сыграл сотый матч за сборную Бразилии

10 октября, 2019, 17:28

Нападающий французского ПСЖ Неймар провел 100-й матч за сборную Бразилии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Нападающий французского ПСЖ Неймар провел юбилейный матч в составе сборной Бразилии. Товарищеская встреча против национальной команды Сенегала, которая завершилась со счетом 1:1, стала для бразильца 100-й в истории выступлений в сборной.

Топ-10 футболистов с наибольшим количеством матчей за национальную команду Бразилии.

1. Кафу (142) 2. Роберто Карлос (125) 3. Даны Алвес (117) 4. Лусио (105) 5. Роналдиньо (102) 6. Клаудио Таффарел (101) 7-8. Неймар (100) 7-8. Робиньо (100) 9-10. Джалма Сантос (98) 9-10. Роналдо (98) Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3871039-nejmar-provodit-100-j-match-za-sbornuju-brazilii.html?utm_source=copypaste

Кафу (142) Роберто Карлос (125) Дани Алвес (117) Лусиу (105) Роналдиньо (102) Клаудио Таффарел (101) Неймар (100) Робиньо (100) Джалма Сантос (98) Роналдо (98)

Неймар выступает за сборную Бразилии начиная с 2010 года, за 100 матчей вингер забил 61 гол.