Неймар сыграл сотый матч за сборную Бразилии
10 октября, 2019, 17:28
Нападающий французского ПСЖ Неймар провел 100-й матч за сборную Бразилии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Нападающий французского ПСЖ Неймар провел юбилейный матч в составе сборной Бразилии. Товарищеская встреча против национальной команды Сенегала, которая завершилась со счетом 1:1, стала для бразильца 100-й в истории выступлений в сборной.
Топ-10 футболистов с наибольшим количеством матчей за национальную команду Бразилии.
1. Кафу (142) 2. Роберто Карлос (125) 3. Даны Алвес (117) 4. Лусио (105) 5. Роналдиньо (102) 6. Клаудио Таффарел (101) 7-8. Неймар (100) 7-8. Робиньо (100) 9-10. Джалма Сантос (98) 9-10. Роналдо (98) Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3871039-nejmar-provodit-100-j-match-za-sbornuju-brazilii.html?utm_source=copypaste
- Кафу (142)
- Роберто Карлос (125)
- Дани Алвес (117)
- Лусиу (105)
- Роналдиньо (102)
- Клаудио Таффарел (101)
- Неймар (100)
- Робиньо (100)
- Джалма Сантос (98)
- Роналдо (98)
Неймар выступает за сборную Бразилии начиная с 2010 года, за 100 матчей вингер забил 61 гол.
- Напомним, защитник Дани Алвес в составе сборной Бразилии стал победителем Кубка Америки и установил невероятный рекорд по полученным титулам.
- 8 июля в финале Кубка Америки сборная Бразилии одолела Перу и показала впечатляющую серию "сухих" матчей.
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