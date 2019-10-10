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Espreso.tvОбществоЛюди для меня - первое средство массовой информации, - Зеленский

Люди для меня - первое средство массовой информации, - Зеленский


фото: epravda.com.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доверяет тому, что видит на улицах и ему говорят люди
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время пресс-марафона, передает Эспрессо.TV .
 
"Скажу, честно. Я утром бегаю, я доверяю тому, что я вижу на улицах и то, что мне говорят. Если я вижу, что в Киеве все спокойно, люди улыбаются, люди говорят: "Мы вас поддерживаем" - это так, я в это верю, действительно. В любом городе я хожу на улицу, я доверяю своим глазам и своим ушам. это для меня СМИ - №1, поэтому для меня люди - это первое средство массовой информации", - сказал президент.
 
Он также сказал, что читает Facebook и большинство новостных каналов, и делится новостями со всей командой.
 
"Читаю я, вам это подтвердит господин Тимошенко, Ермак, Шефир, Богдан, начиная с вечера, я им высылаю ссылки о любых новости во всех городах. Читаю Facebook, большинство новостных каналов, которые вы знаете. Я знаю отношение каждого из вас к моей команде и ко мне лично, и риторику. На это я трачу где-то 2 часа вечером, ночью после работы ", - сказал Зеленский.
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