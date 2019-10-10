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Espreso.tvОбществоКнига рекордов Украины наградила Зеленского за самую длинную в мире пресс-конференцию

Книга рекордов Украины наградила Зеленского за самую длинную в мире пресс-конференцию


фото: https://www.president.gov.ua
Книга рекордов Украины вручила президенту Украины Владимиру Зеленскому награду за "самую продолжительную в мире пресс-конференцию"
Это произошло во время пресс-марафона президента, сообщает Еспресо.TV .
 
Марафон общения Зеленского со СМИ начался около 10 утра 10 октября. Он продолжается до сих пор.
 
Представители медиа общаются с президентом в Kyiv Food Market группами по 7-10 человек. Примерно каждые 35 минут делается перерыв и журналисты меняются.
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