Книга рекордов Украины наградила Зеленского за самую длинную в мире пресс-конференцию

10 октября, 2019, 22:46

Книга рекордов Украины вручила президенту Украины Владимиру Зеленскому награду за "самую продолжительную в мире пресс-конференцию"

Это произошло во время пресс-марафона президента, сообщает Еспресо.TV

Марафон общения Зеленского со СМИ начался около 10 утра 10 октября. Он продолжается до сих пор.

Представители медиа общаются с президентом в Kyiv Food Market группами по 7-10 человек. Примерно каждые 35 минут делается перерыв и журналисты меняются.