Кабмин хочет побороть теневые схемы с ФОПами, - Зеленский
Об этом Зеленский сообщил во время пресс-марафона 10 октября, передает Еспресо.TV
По словам президента, упрощенная система налогообложения используется крупными компаниями для уменьшения налоговой нагрузки.
"Когда компании не захотели нормально платить налоги в белую, выйти из тени, они придумали оформлять все на ФЛП. Очень много ФЛП работает в одной компании, и на каждого может быть оформлено по 10 помощников, секретарей", - прокомментировал Зеленский.
Президент поддержал позицию правительства по этому вопросу.
"Я в принципе не должен комментировать правительство, потому что правительство должно быть независимым, но все, что они хотели, - побороть коррумпированные схемы. Вот для чего этот законопроект . Я думаю, что они (правительство - Еспресо) на правильном пути. И это обеспечит нам выход экономики из тени. Все должны платить налоги ", - резюмировал президент.
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Напомним, 9 августа новоизбранный депутат от партии "Слуга народа" Данил Гетманцев заявил, что политсила представит решения по борьбе с использованием упрощенной системы налогообложения для уклонения от уплаты налогов.
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20 сентября Рада в целом одобрил закон о кассовых аппаратах для продажи бывших в употреблении товаров.
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