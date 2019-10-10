Кабмин хочет побороть теневые схемы с ФОПами, - Зеленский

10 октября, 2019, 13:57

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-марафона 10 октября, передает Еспресо.TV

По словам президента, упрощенная система налогообложения используется крупными компаниями для уменьшения налоговой нагрузки.

"Когда компании не захотели нормально платить налоги в белую, выйти из тени, они придумали оформлять все на ФЛП. Очень много ФЛП работает в одной компании, и на каждого может быть оформлено по 10 помощников, секретарей", - прокомментировал Зеленский.

Президент поддержал позицию правительства по этому вопросу.

"Я в принципе не должен комментировать правительство, потому что правительство должно быть независимым, но все, что они хотели, - побороть коррумпированные схемы. Вот для чего этот законопроект . Я думаю, что они (правительство - Еспресо) на правильном пути. И это обеспечит нам выход экономики из тени. Все должны платить налоги ", - резюмировал президент.

