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Espreso.tvОбществоКабмин хочет побороть теневые схемы с ФОПами, - Зеленский

Кабмин хочет побороть теневые схемы с ФОПами, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал действия правительства, направленные на борьбу со схемами минимизации налоговых обязательств компаний, включающих использование упрощенной системы налогообложения или ФЛП

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-марафона 10 октября, передает Еспресо.TV

По словам президента, упрощенная система налогообложения используется крупными компаниями для уменьшения налоговой нагрузки.

"Когда компании не захотели нормально платить налоги в белую, выйти из тени, они придумали оформлять все на ФЛП. Очень много ФЛП работает в одной компании, и на каждого может быть оформлено по 10 помощников, секретарей", - прокомментировал Зеленский.

Президент поддержал позицию правительства по этому вопросу.

"Я в принципе не должен комментировать правительство, потому что правительство должно быть независимым, но все, что они хотели, - побороть коррумпированные схемы. Вот для чего этот законопроект . Я думаю, что они (правительство - Еспресо) на правильном пути. И это обеспечит нам выход экономики из тени. Все должны платить налоги ", - резюмировал президент.
 

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