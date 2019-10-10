Глава МВД Нидерландов заявил, что не позволит снятия санкций с РФ без выполнения Минских соглашений

10 октября, 2019, 15:31

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что снятие санкций зависит от поведения России

Об этом министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил во время совместного брифинга с главой МИД Украины Вадимом Пристайко, передает Еспресо.TV.

Нидерланды не позволят ослабить санкции Европейского союза против России без выполнения Минских соглашений. Снятие санкций будет зависеть от поведения Российской Федерации.

"Нидерланды не признают аннексии Крыма. Нидерланды не позволят, чтобы санкции ЕС против России были ослаблены без надлежащего выполнения Минских соглашений. Санкции были введены против России за незаконную аннексию Крыма и действия на востоке Украины. Их снятие будет зависеть от поведения России", - подчеркнул Блок .