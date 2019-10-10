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Espreso.tvСпортФиналист ЧМ-2018 может покинуть "Динамо"

Финалист ЧМ-2018 может покинуть "Динамо"


фото: Cropix
Хорватский защитник киевского "Динамо" Иосиф Пиварич признался, что пока не знает продлит ли контракт с клубом, который истекает летом

Об этом сообщает Sportske jutarnj.

Хорватский защитник "Динамо" Иосиф Пиварич, который в 2018-м году получил серебро чемпионата мира, рассказал о процессе восстановления от травмы.

"Мой контракт с "Динамо" завершается по окончании сезона. Однако сначала я хочу вернуться на поле, быть полностью здоровым, главное играть. Тогда посмотрим, что будет дальше. Пока не знаю останусь ли в клубе" - признался защитник.

На счету Пиварича 44 матча в составе "Динамо" начиная с 2017-го года. За сборную Хорватии левый защитник сыграл 26 матчей.

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