Формула Штайнмайера будет введена только после подписания закона об особом статусе Донбасса, - Зеленский

10 октября, 2019, 13:07

Об этом президент Владимир Зеленский сказал, отвечая на вопрос журналистки Еспресо.TV во время пресс-марафона в Kyiv Food Market.

"Внедрение формулы" Штайнмайера "не произошло, еще раз говорю вам и обществу, это может произойти только в законе об особом статусе. Формула вступает в силу, когда вступает в силу Закон, такой порядок, он не вступает в силу после того, как он будет в Раде и проголосован, а только после подписи президента Украины, поэтому говорить, что внедрение состоялось, некорректно ", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что в Минских соглашениях еще есть отвод сил, которые он не может себе позволить, хотя они там прописаны.

"Ситуация интересная, как там подписано, подписали люди человека, который сейчас ходит и говорит " Аяяй ". Я, как, Ван Дамм в таком конкретном шпагате нахожусь, делаю все, что могу в этих рамках, выхожу из них как могу, отвожу там , где могу обеспечить ситуацию с безопасностью ", - добавил президент.

Он также отметил, что он вместе с обществом готов отвечать за жизнь граждан.

"А когда мне скажут:" Дальше, Володя Зеленский по Минску иди ", я тогда приду к вам, к обществу и скажу:" А сейчас, уважаемое общество, давайте все вместе сядем на шпагат и вместе будем отвечать за каждую жизнь, которую мы сейчас теряем, или будем терять ", - подытожил президент.