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Espreso.tvСпортЕвро-2020: расписание матчей и трансляций четверга

Евро-2020: расписание матчей и трансляций четверга


фото: UEFA
10 октября возобновляется отборочный турнир чемпионата Европы-2020 по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отборочный турнир Евро-2020, 7-й тур

Группа I

17:00 Казахстан - Кипр, "Футбол 2"

21:45, Бельгия - Сан-Марино

21:45 Россия - Шотландия

Группа C

19:00, Беларусь - Эстония, "Футбол 2"

21:45, Нидерланды - Северная Ирландия, "Футбол 2"

Группа E

21:45, Словакия - Уэльс

21:45, Хорватия - Венгрия, "Футбол 1"

Группа G

21:45, Австрия - Израиль

21:45, Латвия - Польша

21:45, Северная Македония - Словения

 

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