Евро-2020: расписание матчей и трансляций четверга
10 октября, 2019, 10:05
10 октября возобновляется отборочный турнир чемпионата Европы-2020 по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Отборочный турнир Евро-2020, 7-й тур
Группа I
17:00 Казахстан - Кипр, "Футбол 2"
21:45, Бельгия - Сан-Марино
21:45 Россия - Шотландия
Группа C
19:00, Беларусь - Эстония, "Футбол 2"
21:45, Нидерланды - Северная Ирландия, "Футбол 2"
Группа E
21:45, Словакия - Уэльс
21:45, Хорватия - Венгрия, "Футбол 1"
Группа G
21:45, Австрия - Израиль
21:45, Латвия - Польша
21:45, Северная Македония - Словения
- 9 октября ф утболисты сборной Англии заявили, что готовы покинуть футбольное поле , если подвергнутся проявления расизма со стороны болельщиков.
- Напомним, 20 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи квалификации Евро-2020 против Литвы и Португалии.
- После 5-ти сыгранных матчей сборная Украины занимает первое место в группе , опережая Португалию на 5 пунктов.
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