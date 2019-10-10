Евро-2020: Кипр на выезде победил Казахстан
10 октября, 2019, 19:32
В первом матче 7-го тура квалификации Евро-2020 сборная Кипра победила соперников из Казахстана со счетом 2:1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После 7-ми сыгранных матчей квалификации сборная Кипра занимает третье место имея в активе 10 зачетных пунктов, Казахстан четвертый с 7 очками. Возглавляют группу национальные команды Бельгии и России, у них соответственно 18 и 15 баллов.
Отборочный турнир Евро-2020
10 октября, 7-тур
Группа I
Казахстан - Кипр 1:2
Голы: Ерланов, 34 - Сотир, 73, Иоанну, 84
- Расписание других матчей отбора к Евро-2020, которые состоятся 10 октября.
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