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Espreso.tvСпортЕвро-2020: Кипр на выезде победил Казахстан

Евро-2020: Кипр на выезде победил Казахстан


фото: REUTERS
В первом матче 7-го тура квалификации Евро-2020 сборная Кипра победила соперников из Казахстана со счетом 2:1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 7-ми сыгранных матчей квалификации сборная Кипра занимает третье место имея в активе 10 зачетных пунктов, Казахстан четвертый с 7 очками. Возглавляют группу национальные команды Бельгии и России, у них соответственно 18 и 15 баллов.

Отборочный турнир Евро-2020

10 октября, 7-тур

Группа I

Казахстан - Кипр 1:2

Голы: Ерланов, 34 - Сотир, 73, Иоанну, 84

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