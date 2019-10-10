Евро-2020: Беларусь и Эстония сильнейшего не нашли
10 октября, 2019, 21:00
Во втором матче 7-го тура квалификации Евро-2020 сборные Беларуси и Эстонии сыграли в безголевую ничью
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В матче 7-го тура квалификации Евро-2020 встречались аутсайдеры группы С, сборные Беларуси и Эстонии. Национальные команды лучшего найти не смогли, поэтому матч завершился безголевой ничьей 0: 0.
Отборочный турнир Евро-2020
10 октября, 7-тур
Группа С
Беларусь - Эстония 0: 0
Предупреждение: Политевич, 41 - Лийвак, 82
- Параллельно, в первом матче 7-го тура квалификации Евро-2020 сборная Кипра победила соперников из Казахстана со счетом 2: 1.
- Расписание других матчей отбора к Евро-2020, которые состоятся 10 октября.
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