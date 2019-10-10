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Espreso.tvСпортЕвро-2020: Беларусь и Эстония сильнейшего не нашли

Евро-2020: Беларусь и Эстония сильнейшего не нашли


фото: REUTERS
Во втором матче 7-го тура квалификации Евро-2020 сборные Беларуси и Эстонии сыграли в безголевую ничью

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В матче 7-го тура квалификации Евро-2020 встречались аутсайдеры группы С, сборные Беларуси и Эстонии. Национальные команды лучшего найти не смогли, поэтому матч завершился безголевой ничьей 0: 0.

Отборочный турнир Евро-2020

10 октября, 7-тур

Группа С

Беларусь - Эстония 0: 0

Предупреждение: Политевич, 41 - Лийвак, 82

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