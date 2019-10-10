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Espreso.tvОбществоЭто не правовое расследование, - глава МИД Нидерландов об исследовании роли Украины в катастрофе МН17

Это не правовое расследование, - глава МИД Нидерландов об исследовании роли Украины в катастрофе МН17


фото: reuters
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок отметил, что парламент Нидерландов попросил правительство получить информацию о закрытии воздушного пространства над Донбассом в то время, когда был сбит самолет рейса МН-17 для установления истины
Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Вадимом Пристайко, сообщает Укринформ.
 
По его словам, это очень важный шаг, чтобы установить истину и справедливость ради всех родственников жертв трагедии МН17.
 
Блок отметил, что именно поэтому парламент Нидерландов обратился к правительству с предложением получить больше информации о закрытии авиапространства над востоком Украины.
 
"Это просьба просто провести расследование фактов, это не является каким-то правовым расследованием, более того, это расследование, о котором нас попросил парламент, должно также исследовать ситуацию с закрытием воздушного пространства в окружающих районах включая территорию Российской Федерации", - заявил глава МИД Нидерландов.
  • Напомним, парламент Нидерландов решил расследовать причины незакрытия Украиной неба над зоной боевых действий на Донбассе в 2014 году.
  • Министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок заявил, что в этом расследовании понадобится сотрудничество с Россией.
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