Это не правовое расследование, - глава МИД Нидерландов об исследовании роли Украины в катастрофе МН17

10 октября, 2019, 17:35

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок отметил, что парламент Нидерландов попросил правительство получить информацию о закрытии воздушного пространства над Донбассом в то время, когда был сбит самолет рейса МН-17 для установления истины

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Вадимом Пристайко, сообщает Укринформ.

По его словам, это очень важный шаг, чтобы установить истину и справедливость ради всех родственников жертв трагедии МН17.

Блок отметил, что именно поэтому парламент Нидерландов обратился к правительству с предложением получить больше информации о закрытии авиапространства над востоком Украины.

"Это просьба просто провести расследование фактов, это не является каким-то правовым расследованием, более того, это расследование, о котором нас попросил парламент, должно также исследовать ситуацию с закрытием воздушного пространства в окружающих районах включая территорию Российской Федерации", - заявил глава МИД Нидерландов.