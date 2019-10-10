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Espreso.tvОбществоЕсли они начнут есть друг друга - я через год их распущу, - Зеленский о партии "Слуга народа"

Если они начнут есть друг друга - я через год их распущу, - Зеленский о партии "Слуга народа"


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский пригрозил распустить партию "Слуга народа", если они будут ссориться между собой
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в четверг, 10 октября, на пресс-марафоне в Kyiv Food Market, сообщает Еспресо.TV .
 
"Люди их выбирали. Они победили благодаря мне и благодаря тому, что многие из них что-то значат. Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение. Если они начнут есть друг друга - я через год их распущу", - заявил он.
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