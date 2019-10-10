Если они начнут есть друг друга - я через год их распущу, - Зеленский о партии "Слуга народа"

10 октября, 2019, 13:56

"Люди их выбирали. Они победили благодаря мне и благодаря тому, что многие из них что-то значат. Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение. Если они начнут есть друг друга - я через год их распущу", - заявил он.