Если они начнут есть друг друга - я через год их распущу, - Зеленский о партии "Слуга народа"
10 октября, 2019, 13:56
Президент Владимир Зеленский пригрозил распустить партию "Слуга народа", если они будут ссориться между собой
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в четверг, 10 октября, на пресс-марафоне в Kyiv Food Market, сообщает Еспресо.TV .
"Люди их выбирали. Они победили благодаря мне и благодаря тому, что многие из них что-то значат. Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение. Если они начнут есть друг друга - я через год их распущу", - заявил он.
- Народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект , в котором четко выписана процедура привлечения к ответственности парламентариев.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-