Дата нормандского саммита зависит от РФ, - Зеленский

10 октября, 2019, 11:14

По словам президента Украины Владимира Зеленского, все стороны готовы к нормандскому формату, однако окончательная дата зависит не только от нас

Об этом он сказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV

Зеленский перечислил, с чем мы туда выходим: разведение в Станице Луганской, обмен для возвращения моряков и политзаключенных, подтверждение текста формулы Штайнмайера, отвод войск в Золотом и Петровском.

"Это не условия, это - результат того, что когда-то было обсуждено", - добавил он.

По его словам, эти шаги свидетельствуют о том, что каждая из сторон хочет закончить войну:

"Это не значит, что у нас есть гарантии и уверенность, что и сторона действительно хочет. И дата (для обсуждения в рамках нормандского формата - Еспресо) зависит и от нас с вами ", - пояснил президент.

"У меня уже есть варианты даты, на которые мы соглашаемся", - добавил он.