Дата нормандского саммита зависит от РФ, - Зеленский
Об этом он сказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV
Зеленский перечислил, с чем мы туда выходим: разведение в Станице Луганской, обмен для возвращения моряков и политзаключенных, подтверждение текста формулы Штайнмайера, отвод войск в Золотом и Петровском.
"Это не условия, это - результат того, что когда-то было обсуждено", - добавил он.
По его словам, эти шаги свидетельствуют о том, что каждая из сторон хочет закончить войну:
"Это не значит, что у нас есть гарантии и уверенность, что и сторона действительно хочет. И дата (для обсуждения в рамках нормандского формата - Еспресо) зависит и от нас с вами ", - пояснил президент.
"У меня уже есть варианты даты, на которые мы соглашаемся", - добавил он.
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