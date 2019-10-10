Данилюк хотел быть премьером, - Зеленский
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV
"Я не согласен, что его (Данилюка, - Ред.) увольнение связано с ситуацией вокруг ПриватБанка. Саша (Данилюк, - Ред.) хотел быть премьер-министром Украины. Я ему честно сказал:" Сань, ты действительно нормальный профессиональный человек, но я выбрал другую кандидатуру "", - рассказал Зеленский.
Президент добавил, что на это увольнение повлияли и сложные отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом.
Отмечается, что Данилюк предупреждал, что он может написать заявление.
"Данилюк, наверное, ожидал, что я не подпишу заявление", - добавил он.
Также Зеленский прокомментировал "заявление" об отставке Богдана, которое потом оказалось фейковым:
"Это было смешно, но не всем. В этом была правда. Он не написал заявление, чтобы подколоть общество. Форма - да. Но действительно он написал заявление", - пояснил президент.
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