Данилюк хотел быть премьером, - Зеленский

10 октября, 2019, 13:12

Екссекретар СНБО Александр Данилюк метил на место премьер-министра Украины

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV

"Я не согласен, что его (Данилюка, - Ред.) увольнение связано с ситуацией вокруг ПриватБанка. Саша (Данилюк, - Ред.) хотел быть премьер-министром Украины. Я ему честно сказал:" Сань, ты действительно нормальный профессиональный человек, но я выбрал другую кандидатуру "", - рассказал Зеленский.

Президент добавил, что на это увольнение повлияли и сложные отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Отмечается, что Данилюк предупреждал, что он может написать заявление.

"Данилюк, наверное, ожидал, что я не подпишу заявление", - добавил он.

Также Зеленский прокомментировал "заявление" об отставке Богдана, которое потом оказалось фейковым:

"Это было смешно, но не всем. В этом была правда. Он не написал заявление, чтобы подколоть общество. Форма - да. Но действительно он написал заявление", - пояснил президент.