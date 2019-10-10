Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП

10 октября, 2019, 16:39

Чемпион мира по боксу американец Эррол Спенс госпитализирован с тяжелыми травмами, которые он получил в ДТП

Об этом сообщает Fox4Terry в twitter.

По информации сразу нескольких источников, в Далласе в ДТП попал непобежденный американский боксер Эррол Спенс, действующий чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации).

Спенс получил серьезные травмы. Полицейские, прибывшие на место происшествия, сообщили, что боксера в тяжелом состоянии доставили в госпиталь. Медики прогнозируют, что он выживет.

На счету 29-летнего Спенса 26 побед на профессиональном ринге. Последний поединок боксер провёл 28 сентября и победил Шона Портера из США.