Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП
Об этом сообщает Fox4Terry в twitter.
По информации сразу нескольких источников, в Далласе в ДТП попал непобежденный американский боксер Эррол Спенс, действующий чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации).
Спенс получил серьезные травмы. Полицейские, прибывшие на место происшествия, сообщили, что боксера в тяжелом состоянии доставили в госпиталь. Медики прогнозируют, что он выживет.
На счету 29-летнего Спенса 26 побед на профессиональном ринге. Последний поединок боксер провёл 28 сентября и победил Шона Портера из США.
#BREAKING Sources confirm boxer #ErrolSpence seriously injured in overnight crash along Riverfront Blvd. He was ejected from the car. @ DanGodwinFOX4 live with the latest @ GoodDayFox4 @ FOX4 pic.twitter.com/68mYiogZGs- FOX4Terry (@ FOX4Terry) October 10, 2019
- В конце сентября украинский боксер Денис Беринчик попал в серьезную дорожную аварию, когда возвращался в Киев из своего тренировочного лагеря в Буковеле.
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