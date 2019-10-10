Без украинских коньяка и феты: Зеленский подписал закон о географических брендах

10 октября, 2019, 10:01

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Законом предусмотрено совершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности относительно правовой охраны географических указаний путем внесения соответствующих изменений в ряд законов и кодексов", - говорится в сообщении.

У Зеленского отмечают, что принятие закона о географических указаниях будет способствовать выполнению Украиной своих обязательств в рамках соглашения об ассоциации и адаптирует украинское законодательство к законодательству ЕС.