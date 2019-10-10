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Espreso.tvОбществоБез украинских коньяка и феты: Зеленский подписал закон о географических брендах

Без украинских коньяка и феты: Зеленский подписал закон о географических брендах


фото: xcook.info
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об охране географических указаний

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Законом предусмотрено совершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности относительно правовой охраны географических указаний путем внесения соответствующих изменений в ряд законов и кодексов", - говорится в сообщении.

У Зеленского отмечают, что принятие закона о географических указаниях будет способствовать выполнению Украиной своих обязательств в рамках соглашения об ассоциации и адаптирует украинское законодательство к законодательству ЕС.

 
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