Без украинских коньяка и феты: Зеленский подписал закон о географических брендах
10 октября, 2019, 10:01
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об охране географических указаний
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Законом предусмотрено совершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности относительно правовой охраны географических указаний путем внесения соответствующих изменений в ряд законов и кодексов", - говорится в сообщении.
У Зеленского отмечают, что принятие закона о географических указаниях будет способствовать выполнению Украиной своих обязательств в рамках соглашения об ассоциации и адаптирует украинское законодательство к законодательству ЕС.
- Напомним, 20 сентября 2019 года Верховная Рада в целом поддержала проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовой охраны географических указаний .
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-