Антикоррупционный суд арестовал имущество экс-нардепа Ищенко по делу о хищении Укрзализныци

10 октября, 2019, 22:26

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) наложил арест на имущество бывшего народного депутата Верховной Рады Валерия Ищенко

Об этом сообщает пресс служба ВАКС.

"10 октября 2019 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о наложении ареста на имущество экс-нардепа, которого подозревают в схемах на Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемому запрещается покидать жилье с 22:00 до 6:00. Кроме того, без разрешения детектива, прокурора или суда подозреваемый не должен оставлять населенный пункт, в котором он зарегистрирован или проживает.

Также экс-нардепу необходимо воздерживаться от общения с людьми, которые работали или работают с 2015 года в филиале Центр обеспечения производства АО Укрзализныця, АО Укрзализныця и Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.