13 детей отравились в садике в Киевской области: прокуратура открыла дело
10 октября, 2019, 15:59
В детском саду в поселке Барышевка, в Киевской области, отравились 13 детей
Об этом сообщает преслужба областной прокуратуры.
Дети попали в больницу с пищевым отравлением, в частности у больных диагностировали острую кишечную инфекцию.
Начато уголовное производство по признакам ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей.
"В настоящее время в указанном уголовном производстве устанавливаются обстоятельства пищевого отравления детей, а также проводятся соответствующие санитарно-эпидемиологические и лабораторные исследования", - говорится в сообщении.
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