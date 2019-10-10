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Espreso.tvОбщество13 детей отравились в садике в Киевской области: прокуратура открыла дело

13 детей отравились в садике в Киевской области: прокуратура открыла дело

В детском саду в поселке Барышевка, в Киевской области, отравились 13 детей
Об этом сообщает преслужба областной прокуратуры. 
Дети попали в больницу с пищевым отравлением, в частности у больных диагностировали острую кишечную инфекцию.
Начато уголовное производство по признакам ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей.
 
"В настоящее время в указанном уголовном производстве устанавливаются обстоятельства пищевого отравления детей, а также проводятся соответствующие санитарно-эпидемиологические и лабораторные исследования", - говорится в сообщении.
 

 

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