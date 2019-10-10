13 детей отравились в садике в Киевской области: прокуратура открыла дело

10 октября, 2019, 15:59

В детском саду в поселке Барышевка, в Киевской области, отравились 13 детей

Об этом сообщает преслужба областной прокуратуры.

Дети попали в больницу с пищевым отравлением, в частности у больных диагностировали острую кишечную инфекцию.

Начато уголовное производство по признакам ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

"В настоящее время в указанном уголовном производстве устанавливаются обстоятельства пищевого отравления детей, а также проводятся соответствующие санитарно-эпидемиологические и лабораторные исследования", - говорится в сообщении.