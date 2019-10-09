Зеленский в США встречался с Кислиным, причастным к отмыванию денег "регионалами", - СМИ

9 октября, 2019, 11:29

Об этом сообщает The Insider с участием "Схем".

Как сообщает издание, в среду, 25 сентября, во время официального визита Зеленского в США, в районе отеля Паркер прошли две встречи: одна официальная - непосредственно в отеле, другая - в соседнем здании, в ресторане Российская чайная.

В первой участвовал сам Зеленский и еще несколько десятков человек, а вторая, неофициальная, прошла в более узком кругу. Зелинского на ней представлял глава Офиса президента Андрей Богдан .

По данным издания, Кислин присутствовал в месте проведения первой встречи, а также был организатором и участником второй.

На фото видно, как Зеленский выходит из гостиницы Паркер вместе с участниками встречи. Два источника подтвердили, что человек в красном жилете, лицо которого на фото не попало, именно Кислин.

Первая встреча стала публичной. В ней принимали участие выдающиеся представители еврейской диаспоры США.

Вторая встреча проходила уже в узком кругу и в конспиративной обстановке. Участников попросили не делать фотографий.

Источник отметил, что "это была просто встреча по бизнесу, по инвестициям из США в Украину и, наоборот, инвестиций украинцев к недвижимость в США".

"Сэм Кислин сводил людей, говорил, тебе надо поговорить с тем-то, а тебе с тем-то, мои предложения следует направлять такого-то человеку", - сказал источник.

В интервью НТВ 1 сентября Кислин сообщил, что это он убедил адвоката президента США Руди Джулиани посоветовать Дональду Трампу раскрутить историю о коррупции в Украине.

Бизнесмен был заинтересован в скандале, чтобы вернуть замороженные в Украине активы оффшорной компании.

В 2014 году Кислин купил кипрскую Opalcore Ltd, которая размещала свои бонды-облигации в украинских банках.

Продавцом компании была британская фирма Exbridge Properties LP По версии украинского следствия, последняя была связана с компаниями "денежной прачечной" беглого олигарха Сергея Курченко и вице-премьера Януковиче Сергея Арбузова.

Напомним, что уроженец Одессы Сэма (Семена) Кислин ФБР связывает с покойным Иваньковым (Япончиком) с Солнцевского ОЗУ и братьями Михаилом и Львом Черными (Измайловский ОЗУ).

Также имя Кислин всплыло на суде Михаила Черного против Олега Дерипаски в Лондоне.

Кроме того, Кислин известный как соратник и донор экс-мера Нью-Йорка Руди Джулиани, который теперь является советником Дональда Трампа.

По данным СМИ, Кислин планирует вернуть свои активы, которые были арестованы в Украине во время антикоррупционных расследований.

В результате розыска денег Януковича 23 млн долларов компании Кислин оказались под арестом и были конфискованы по приговору Краматорского суда.

Кислин уверял, что лично ни с Курченко, ни с Арбузовым не знаком.

Впрочем бизнесмен не мог вернуть деньги, пока Петр Порошенко был президентом. Однако активизировался при президенте Зеленского, наладив с ним связи через диаспору.

В августе он приехал в Украину и позиционировал себя как борца с коррупцией.