Зеленский в США встречался с Кислиным, причастным к отмыванию денег "регионалами", - СМИ
Об этом сообщает The Insider с участием "Схем".
Как сообщает издание, в среду, 25 сентября, во время официального визита Зеленского в США, в районе отеля Паркер прошли две встречи: одна официальная - непосредственно в отеле, другая - в соседнем здании, в ресторане Российская чайная.
В первой участвовал сам Зеленский и еще несколько десятков человек, а вторая, неофициальная, прошла в более узком кругу. Зелинского на ней представлял глава Офиса президента Андрей Богдан .
По данным издания, Кислин присутствовал в месте проведения первой встречи, а также был организатором и участником второй.
На фото видно, как Зеленский выходит из гостиницы Паркер вместе с участниками встречи. Два источника подтвердили, что человек в красном жилете, лицо которого на фото не попало, именно Кислин.
Первая встреча стала публичной. В ней принимали участие выдающиеся представители еврейской диаспоры США.
Вторая встреча проходила уже в узком кругу и в конспиративной обстановке. Участников попросили не делать фотографий.
Источник отметил, что "это была просто встреча по бизнесу, по инвестициям из США в Украину и, наоборот, инвестиций украинцев к недвижимость в США".
"Сэм Кислин сводил людей, говорил, тебе надо поговорить с тем-то, а тебе с тем-то, мои предложения следует направлять такого-то человеку", - сказал источник.
В интервью НТВ 1 сентября Кислин сообщил, что это он убедил адвоката президента США Руди Джулиани посоветовать Дональду Трампу раскрутить историю о коррупции в Украине.
Бизнесмен был заинтересован в скандале, чтобы вернуть замороженные в Украине активы оффшорной компании.
В 2014 году Кислин купил кипрскую Opalcore Ltd, которая размещала свои бонды-облигации в украинских банках.
Продавцом компании была британская фирма Exbridge Properties LP По версии украинского следствия, последняя была связана с компаниями "денежной прачечной" беглого олигарха Сергея Курченко и вице-премьера Януковиче Сергея Арбузова.
Напомним, что уроженец Одессы Сэма (Семена) Кислин ФБР связывает с покойным Иваньковым (Япончиком) с Солнцевского ОЗУ и братьями Михаилом и Львом Черными (Измайловский ОЗУ).
Также имя Кислин всплыло на суде Михаила Черного против Олега Дерипаски в Лондоне.
Кроме того, Кислин известный как соратник и донор экс-мера Нью-Йорка Руди Джулиани, который теперь является советником Дональда Трампа.
По данным СМИ, Кислин планирует вернуть свои активы, которые были арестованы в Украине во время антикоррупционных расследований.
В результате розыска денег Януковича 23 млн долларов компании Кислин оказались под арестом и были конфискованы по приговору Краматорского суда.
Кислин уверял, что лично ни с Курченко, ни с Арбузовым не знаком.
Впрочем бизнесмен не мог вернуть деньги, пока Петр Порошенко был президентом. Однако активизировался при президенте Зеленского, наладив с ним связи через диаспору.
В августе он приехал в Украину и позиционировал себя как борца с коррупцией.
- Напомним, Зеленский 23 сентября прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Визит Зеленского проходил на фоне громкого скандала вокруг его телефонного разговора с Дональдом Трампом.
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