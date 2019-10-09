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Espreso.tvОбществоЗеленский отменил право президента согласовывать ряд топ-чиновников МИД, - указ

Зеленский отменил право президента согласовывать ряд топ-чиновников МИД, - указ


фото: reuters
Президент Владимир Зеленский изменил указ, который устанавливал полный контроль главы государства за кадровыми изменениями в Министерстве иностранных дел
Указ опубликован на сайте президента.
 
Это решение сокращает перечень согласований.
Теперь президент согласовывает кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел и генконсула Украины.
 
Ранее в указе были прописаны следующие должности: "кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра
иностранных дел Украины, руководителя структурного подразделения Министерства иностранных дел Украины, генерального консула, советника-посланника, советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве, при международной организации, ректора, первого проректора, проректора Дипломатической академии Украины при Министерстве иностранных дел Украины "
 
Теперь министру не нужно согласовывать эти назначения с президентом.
 
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