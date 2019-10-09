Зеленский отменил право президента согласовывать ряд топ-чиновников МИД, - указ

9 октября, 2019, 16:54

Указ опубликован на сайте президента.

Это решение сокращает перечень согласований.

Теперь президент согласовывает кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел и генконсула Украины.

Ранее в указе были прописаны следующие должности: "кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра

иностранных дел Украины, руководителя структурного подразделения Министерства иностранных дел Украины, генерального консула, советника-посланника, советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве, при международной организации, ректора, первого проректора, проректора Дипломатической академии Украины при Министерстве иностранных дел Украины "

Теперь министру не нужно согласовывать эти назначения с президентом.