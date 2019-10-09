Зеленскому представили ракетный комплекс "Нептун"

9 октября, 2019, 10:37

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал в Facebook.

Вместе с Зеленским на выставку прибыл главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Им показали новый ракетный комплекс "Нептун".

Каждая машина ракетного комплекса РК-360 МЦ "Нептун" рассчитана на 4 боевые единицы.

Комплекс состоит из комплекса крылатых ракет, где предусмотрены 4 боевые единицы. Это украинская командная машина, которая руководствуется дивизионом.

Также в состав комплекса входит пусковая машина с четырьмя ракетами, транспортно-зарядные машины на 4 ракеты и транспортная машина с 4 ракетами.