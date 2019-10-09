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Espreso.tvОбществоЗеленскому представили ракетный комплекс "Нептун"

Зеленскому представили ракетный комплекс "Нептун"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на международную выставку "Оружие и Безопасность 2019"

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал в Facebook.

Вместе с Зеленским на выставку прибыл главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Им показали новый ракетный комплекс "Нептун".

Каждая машина ракетного комплекса РК-360 МЦ "Нептун" рассчитана на 4 боевые единицы.

Комплекс состоит из комплекса крылатых ракет, где предусмотрены 4 боевые единицы. Это украинская командная машина, которая руководствуется дивизионом.

Также в состав комплекса входит пусковая машина с четырьмя ракетами, транспортно-зарядные машины на 4 ракеты и транспортная машина с 4 ракетами.

 

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