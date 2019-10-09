Защитник сборной Украины восстановился после травмы перед Литвой и Португалией
9 октября, 2019, 17:17
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко восстановился после травмы бедра и готовится к квалификационным матчам Евро-2020 против Литвы и Португалии
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко несмотря на микротравмы мышцы задней поверхности бедра полноценно готовится к ближайшим квалификационным матчам сборной Украины в отборе к Евро-2020.
На вчерашней открытой тренировке национальной команды футболист тренировался по индивидуальной программе.
В квалификации к Евро-2020 11 октября сборная Украины в Харькове сыграет против Литвы, а через три дня в Киеве национальная команда будет принимать Португалию.
- 8 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции, посвященной противостоянию с Литвой, признался, что защитник Виталий Миколенко травмировался.
- 8 октября полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев пригрозил "поломать" партнера по сборной Украины Андрея Ярмоленко .
- 4 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение довызвать в команду Сергея Сидорова , Виктора Коваленко и Евгения Шахова.
- Напомним, 20 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи квалификации Евро-2020 против Литвы и Португалии.
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