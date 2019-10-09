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Espreso.tvСпортЗащитник сборной Украины восстановился после травмы перед Литвой и Португалией

Защитник сборной Украины восстановился после травмы перед Литвой и Португалией


фото: ffu.ua
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко восстановился после травмы бедра и готовится к квалификационным матчам Евро-2020 против Литвы и Португалии

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко несмотря на микротравмы мышцы задней поверхности бедра полноценно готовится к ближайшим квалификационным матчам сборной Украины в отборе к Евро-2020.

На вчерашней открытой тренировке национальной команды футболист тренировался по индивидуальной программе.

В квалификации к Евро-2020 11 октября сборная Украины в Харькове сыграет против Литвы, а через три дня в Киеве национальная команда будет принимать Португалию.

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