Защитник сборной Украины восстановился после травмы перед Литвой и Португалией

9 октября, 2019, 17:17

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко восстановился после травмы бедра и готовится к квалификационным матчам Евро-2020 против Литвы и Португалии

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко несмотря на микротравмы мышцы задней поверхности бедра полноценно готовится к ближайшим квалификационным матчам сборной Украины в отборе к Евро-2020.

На вчерашней открытой тренировке национальной команды футболист тренировался по индивидуальной программе.

В квалификации к Евро-2020 11 октября сборная Украины в Харькове сыграет против Литвы, а через три дня в Киеве национальная команда будет принимать Португалию.