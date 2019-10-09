За заключением Пашинского стоит Зеленский, - Княжицкий
Такое мнение высказал народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий, передает Прямой .
"Посадить этого человека сейчас без всяких оснований мог никакой не Портнов, а его мог заключить только президент Зеленский. И я объясню почему. Потому что, когда президент Зеленский говорит, что прокурор полностью мой, а прокуратура следит за делами, когда глава СНБО бывший, Данилюк, фактически признает, что все суды подконтрольны новой администрации, то никто другой, кроме новой власти, не мог заключить того человека в день рождения Путина, который первым возглавлял, исполнял обязанности руководителя администрации президента, возглавлял все это время комитет по вопросам безопасности и обороны. Да, в то время, когда мы строили и построили нашу армию ", - заявил депутат.
По его словам, речь идет о преступной политической ответственности власти за то, что сейчас происходит с Пашинским.
"А прикрывать все это его личными отношениями с Портновым очень выгодно. Но я не думаю, что это так", - добавил Княжицкий.
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