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Espreso.tvОбществоИз-за ремонта дороги: в Мексике демонстранты привязали мэра к машине и протащили по улице (видео)

Из-за ремонта дороги: в Мексике демонстранты привязали мэра к машине и протащили по улице (видео)

В мексиканском городе Лас-Маргаритас местные жители во время акции протеста похитили из здания горадминистрации мэра Хорхе Луиса Эскандона Эрнандеса и, привязав его к пикапу, протащили по улице

Как сообщает El Heraldo de Mexico, недовольство людей было вызвано тем, что чиновник должен был восстановить дорогу, однако так и не сдержал своего обещания.

В итоге на помощь Эрнандесау пришли полицейские, которым удалось остановить автомобиль и освободить мэра, однако после издевательств разъяренной толпы ему понадобилась медицинская помощь.


Всего во время беспорядков в Лас-Маргаритас пострадали около 20 человек. По крайней мере 30 демонстрантов были задержаны.

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