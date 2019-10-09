Из-за ремонта дороги: в Мексике демонстранты привязали мэра к машине и протащили по улице (видео)

9 октября, 2019, 15:34

В мексиканском городе Лас-Маргаритас местные жители во время акции протеста похитили из здания горадминистрации мэра Хорхе Луиса Эскандона Эрнандеса и, привязав его к пикапу, протащили по улице

Как сообщает El Heraldo de Mexico, недовольство людей было вызвано тем, что чиновник должен был восстановить дорогу, однако так и не сдержал своего обещания.

В итоге на помощь Эрнандесау пришли полицейские, которым удалось остановить автомобиль и освободить мэра, однако после издевательств разъяренной толпы ему понадобилась медицинская помощь.

De esta forma pobladores de Santa Rita El Invernadero se llevaron al Presidente Municipal de Las Margaritas Jorge Luis Escandon, que minutos después fue rescatado por los policías. #Chiapas pic.twitter.com/XxU9dJCURV - Alerta Chiapas ⚡ (@AlertaChiapas) October 8, 2 019



Всего во время беспорядков в Лас-Маргаритас пострадали около 20 человек. По крайней мере 30 демонстрантов были задержаны.