Иран продемонстрировал собственных колесных боевых роботов (видео)
Как сообщает N+1, фото и видео испытаний аппаратов опубликованы на странице вооруженных сил Ирана в Twitter.
Дроны можно оснастить системой наблюдения или стрелковым оружием. Их также можно использовать в качестве самоходных мин.
Heidar-1 построен на базе шестиколесных шасси с высокой проходимостью.
На опубликованном видео испытаний один из беспилотников ведет огонь из автомата Калашникова. Другой дрон заезжает под танк и взрывается. Технические характеристики аппаратов не раскрываются.
#Nezaja unveils its # Heidar1 project, a network-connected series of smart unmanned ground vehicles ( #UGV 's) developed to carry out assault against enemy infantry and armored units . #Iran # ایران https://t.co/5OsJBkzmsC pic.twitter.com/WtoGtDYAmN- Iran Military (@Iran_Military) October 4, 2019
Project Heidar-1- Iran Military (@Iran_Military) October 4, 2019
Network-connected anti-infantry and armor smart UGVs pic.twitter.com/EvFfxh3Ehg
Накануне Boeing показала новое видео полета дрона-дозаправщиков MQ-25.
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