Иран продемонстрировал собственных колесных боевых роботов (видео)

9 октября, 2019, 12:36

В Армии Исламской Республики Иран представили миниатюрных колесных боевых дронов проекта Heidar-1

Как сообщает N+1, фото и видео испытаний аппаратов опубликованы на странице вооруженных сил Ирана в Twitter.

Дроны можно оснастить системой наблюдения или стрелковым оружием. Их также можно использовать в качестве самоходных мин.

Heidar-1 построен на базе шестиколесных шасси с высокой проходимостью.

На опубликованном видео испытаний один из беспилотников ведет огонь из автомата Калашникова. Другой дрон заезжает под танк и взрывается. Технические характеристики аппаратов не раскрываются.

Project Heidar-1

Network-connected anti-infantry and armor smart UGVs pic.twitter.com/EvFfxh3Ehg - Iran Military (@Iran_Military) October 4, 2019

Накануне Boeing показала новое видео полета дрона-дозаправщиков MQ-25.