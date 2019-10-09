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Espreso.tvОбществоИран продемонстрировал собственных колесных боевых роботов (видео)

Иран продемонстрировал собственных колесных боевых роботов (видео)

В Армии Исламской Республики Иран представили миниатюрных колесных боевых дронов проекта Heidar-1

Как сообщает N+1, фото и видео испытаний аппаратов опубликованы на странице вооруженных сил Ирана в Twitter.

Дроны можно оснастить системой наблюдения или стрелковым оружием. Их также можно использовать в качестве самоходных мин.

Heidar-1 построен на базе шестиколесных шасси с высокой проходимостью.

На опубликованном видео испытаний один из беспилотников ведет огонь из автомата Калашникова. Другой дрон заезжает под танк и взрывается. Технические характеристики аппаратов не раскрываются.

Накануне Boeing показала новое видео полета дрона-дозаправщиков MQ-25.

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