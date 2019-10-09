Военных отведут в зиму в чистое поле и отдадут 30 населенных пунктов, - Порошенко об отводе сил
Об этом Порошенко сказал в видеообращении.
"С уходом ВСУ на мифические несуществующие "позиции" 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд абсолютно принципиальных ключевых высот. Там каждый метр полит кровью украинских героев. И теперь военных готовят к тому, чтобы выйти из обустроенных позиций в зиму в чистое поле", - сказал Порошенко.
Пятый президент Украины также отметил, что расширение "серой" зоны представляет опасность для проукраинских жителей прифронтовых населенных пунктов.
"И проукраински настроенные местные жители тоже в шоке - они боятся расправы. Власть должна сказать обществу правду хотя бы через полгода после президентских выборов. Что простых решений - нету. Что "мир - это просто прекратить стрелять" - ложь. Что завершить все быстро - невозможно", - добавил Порошенко.
- Напомним, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил. что во время отвода сил от линии разграничения украинские военные уйдут на позиции 2016 года.
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