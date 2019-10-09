В жестоко избитого экс-тренера Усика диагностировали кровоизлияние в мозг
9 октября, 2019, 16:59
У бывшего тренера украинского боксера Александра Усика американца Джеймса Али Башира из-за избиения во время процедуры взвешивания произошло кровоизлияние в мозг
Об этом сообщает vringe.com.
68-летнего Джеймса Али Башира, который во время процедуры взвешивания перед боем его боксерки Иваны Хабазин из Хорватии подвергся нападению представителей команды ее соперницы американки Клариссы Шилдс, с тяжелыми травмами госпитализировали в Детройте.
У Башира диагностировали переломы лицевых костей, а 8 октября его поместили в реанимацию с кровоизлиянием в мозг. Об этом рассказали несколько близких к нему лиц, в том числе Ивана Хабазин.
Джеймс Али Башир ранее сотрудничал с Владимиром Кличко и Александром Усиком. Сейчас он тренирует украинского тяжеловеса Владислава Сиренко.
- Напомним, 5 октября бывшего тренера Александра Усика американца Джеймса Али Башира жестоко избили во время церемонии взвешивания в США .
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