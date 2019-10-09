В ЮНЕСКО представят доклад о ситуации в аннексированном Крыму
Об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины при ЮНЕСКО, передает "Укринформ".
Этот вопрос включен в повестку дня 207-й сессии Исполнительного совета организации, которая начала работу в среду в Париже.
"Согласно повестке дня, в ходе работы сессии будет представлен доклад генерального директора ЮНЕСКО о выполнении предыдущих решений Исполнительного совета" Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина) "в сферах компетенции Организации (включая переданные украинской стороной информационные материалы и отчеты институциональных партнеров ЮНЕСКО)", - сообщили в посольстве.
По итогам рассмотрения планируется принятие решения Исполсовета, которым на гендиректора ЮНЕСКО возлагается дальнейшая отчетность о ситуации на оккупированном полуострове.
Исполнительный совет является одним из трех конституционных органов ЮНЕСКО, другие - Генеральная конференция и Секретариат. В ее состав входят 58 государств-членов, имеющих четырехлетний срок полномочий.
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