В ЮНЕСКО представят доклад о ситуации в аннексированном Крыму

9 октября, 2019, 18:40

ЮНЕСКО заслушает доклад о результатах мониторинга ситуации в оккупированной Россией АР Крым

Об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины при ЮНЕСКО, передает "Укринформ".

Этот вопрос включен в повестку дня 207-й сессии Исполнительного совета организации, которая начала работу в среду в Париже.

"Согласно повестке дня, в ходе работы сессии будет представлен доклад генерального директора ЮНЕСКО о выполнении предыдущих решений Исполнительного совета" Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина) "в сферах компетенции Организации (включая переданные украинской стороной информационные материалы и отчеты институциональных партнеров ЮНЕСКО)", - сообщили в посольстве.

По итогам рассмотрения планируется принятие решения Исполсовета, которым на гендиректора ЮНЕСКО возлагается дальнейшая отчетность о ситуации на оккупированном полуострове.

Исполнительный совет является одним из трех конституционных органов ЮНЕСКО, другие - Генеральная конференция и Секретариат. В ее состав входят 58 государств-членов, имеющих четырехлетний срок полномочий.