В Ровно полицейский совершил самоубийство в райотделе

9 октября, 2019, 11:30

34-летний инспектор-дежурный дежурной части Ровенского отдела полиции застрелился предварительно из-за бытовых конфликтов и финансовых трудностей

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

9 октября, в 03:40, 34-летнего инспектора-дежурного дежурной части Ровенского отдела полиции найден мертвым с огнестрельным ранением головы.

Во время несения службы коллеги старшего лейтенанта полиции услышали подозрительный звук, прозвучавший с недействующей комнаты для задержанных лиц отдела полиции. Когда прибежали, обнаружили дежурного без признаков жизни.

По предварительным данным полицейский покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел из табельного оружия.

"По данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, - сообщил во время брифинга заместитель начальника ГУНП в Ровенской области - начальник следственного управления Александр Панасюк. - Сейчас определяется подследственность уголовного производства. Кроме того, работниками внутренней безопасности и отдела инспекции личного состава по данному факту проводится служебное расследование. Также для выяснения обстоятельств трагедии привлечены психологи ".

Как отметил Александр Панасюк, пока следствие рассматривает бытовые конфликты и финансовые трудности как основные вероятные версии инцидента.

34-летний милиционер в органах внутренних дел проработал 13 лет, а в занимаемой должности дежурного - почти три.

У мужчины осталась жена и двое малолетних детей.