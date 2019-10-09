В РФ решили сделать свою "Википедию"
9 октября, 2019, 12:08
Российский аналог "Википедии" будет называться общенациональным интерактивным энциклопедическим порталом
Об этом сообщает российское РБК.
Отмечается, что в начале октября научное издательство "Большая российская энциклопедия" объявило конкурс на предоставление услуг по разработке бренда и маркетинговой стратегии на 2020-2022 годы для общенационального интерактивного энциклопедического портала.
В 2016 году директор Российской национальной библиотеки заявлял, что на базе Большой Российской Энциклопедии будет создан портал, что станет отечественным "конкурентом" "Википедии".
В концепции платформы указано, что она, якобы, призвана защитить современное знание от "размывания", а пользователей Сети - от недостоверной информации.
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