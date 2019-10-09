В Польше два сапера погибли во время разминирования
9 октября, 2019, 07:18
В Кузни-Рациборской (Силезское воеводство, Польша) во время разминирования боеприпасов времен Второй мировой войны погибли два сапера
Об этом сообщает Польское радио .
Взрыв боеприпасов произошел на лесной территории. Речь идет о пяти артиллерийских снарядах.
Пострадали шесть саперов. Двое из них скончались на месте. Два человека серьезно ранены и доставлены вертолетами в больницы. Травмы других военнослужащих легче - в больницу были доставлены машинами скорой помощи.
В мэрии Кузни-Рациборской, где произошла трагедия, объяснили, что в лесу со времен Второй мировой войны осталось множество боеприпасов.
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