В Польше два сапера погибли во время разминирования

9 октября, 2019, 07:18

В Кузни-Рациборской (Силезское воеводство, Польша) во время разминирования боеприпасов времен Второй мировой войны погибли два сапера

Об этом сообщает Польское радио .

Взрыв боеприпасов произошел на лесной территории. Речь идет о пяти артиллерийских снарядах.

Пострадали шесть саперов. Двое из них скончались на месте. Два человека серьезно ранены и доставлены вертолетами в больницы. Травмы других военнослужащих легче - в больницу были доставлены машинами скорой помощи.

В мэрии Кузни-Рациборской, где произошла трагедия, объяснили, что в лесу со времен Второй мировой войны осталось множество боеприпасов.