В ПАСЕ россиянин Слуцкий "слил" СМИ информацию с закрытого заседания

9 октября, 2019, 11:33

Глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий нарушил правила Парламентской Ассамблеи Совета Европы, пересказав в интервью российским СМИ содержание закрытого заседания Мониторингового комитета ПАСЕ

Об этом говорится в официальном письме главы этого комитета, британского консерватора сэра Роберта Гейла, которое он направил вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, пишет "Голос Америки" .

В письме говорится, что Слуцкий в интервью российским СМИ "не только нарушил правила конфиденциальности, установленные комитетом, но и исказил порядок работы комитета, а также выступления других приглашенных для выступления участников заседания".

В документе содержится ссылка на интервью Слуцкого государственным российским информационным агентствам, в котором он заявил, что обсуждение в мониторинговом комитете ПАСЕ носило "сознательно провокационную цель - показать не в лучшем свете состояние гражданского общества и соблюдения основных прав и свобод в России".

Слуцкий назвал представителей оппозиции и общественных организаций России, участвовавших в слушаниях, "источниками кривозеркалья", которые "представляют довольно узкий слой гражданского общества и не отражают интересы большинства электората".