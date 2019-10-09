В ПАСЕ россиянин Слуцкий "слил" СМИ информацию с закрытого заседания
Об этом говорится в официальном письме главы этого комитета, британского консерватора сэра Роберта Гейла, которое он направил вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, пишет "Голос Америки" .
В письме говорится, что Слуцкий в интервью российским СМИ "не только нарушил правила конфиденциальности, установленные комитетом, но и исказил порядок работы комитета, а также выступления других приглашенных для выступления участников заседания".
В документе содержится ссылка на интервью Слуцкого государственным российским информационным агентствам, в котором он заявил, что обсуждение в мониторинговом комитете ПАСЕ носило "сознательно провокационную цель - показать не в лучшем свете состояние гражданского общества и соблюдения основных прав и свобод в России".
Слуцкий назвал представителей оппозиции и общественных организаций России, участвовавших в слушаниях, "источниками кривозеркалья", которые "представляют довольно узкий слой гражданского общества и не отражают интересы большинства электората".
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