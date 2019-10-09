В ООН пожаловались на наибольший за 10 лет недостаток денег в организации

9 октября, 2019, 10:25

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о "худшем денежном кризисе" в ООН за десятилетие, из-за которого сотрудники организаций могут не получить зарплату уже в ноябре

Об этом он заявил, выступая на бюджетном комитете Генеральной Ассамблеи ООН, передает AFP.

"ООН рискует истощить свои запасы ликвидности к концу месяца и не выплачивать зарплаты персоналу и поставщикам", - сказал Гутерреш, предупреждая о "худшем денежном кризисе, с которым ООН столкнулась почти что за десятилетия".

По состоянию на конец сентября ООН ушла в минус на $ 230 млн. Связано это с задержанием государствами-членами взносов в бюджет.

Всего в должниках - 64 страны. Публично ООН не обнародует их список, однако источники издания сообщили, что основными должниками являются США, Бразилия, Аргентина, Мексика и Иран. Взносы также задерживают Венесуэла, Северная Корея, Южная Корея, Демократическая Республика Конго, Израиль и Саудовская Аравия.

Как отметил генсек организации, если бы ООН не взяла на себя инициативу по сокращению расходов с начала года, до октября дыра в бюджете была бы еще больше (около $ 600 млн) и могла бы повлиять на проведение Генеральной Ассамблеи в прошлом месяце.