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Espreso.tvОбществоВ немецком городе Галле перед синагогой неизвестные убили двух человек

В немецком городе Галле перед синагогой неизвестные убили двух человек


фото: stringer
В немецком городе Галле неизвестный открыл стрельбу, в результате погибли по меньшей мере два человека

Об этом сообщает Die Welt.

Сообщается, что инцидент произошел вблизи синагоги. Полиция сообщила о двух жертвах. Злоумышленники скрылись на автомобиле.

По данным газеты Bild, преступник стрелял из автомата, а также бросил ручную гранату в сторону еврейского кладбища. Полиция ведет поиски злоумышленника.

По данным ВВС, полиция предупредила жителей оставаться в своих домах, поскольку нападающий все еще в бегах. Свидетели говорят, что нападавший был одет в военный камуфляж и имел несколько видов оружия.

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