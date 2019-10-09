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Espreso.tvМирВ Германии разбился американский истребитель

В Германии разбился американский истребитель

У города Трир в Германии разбился самолет ВВС США F-16

Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

По данным пресс-секретаря военно-воздушных сил Германии, самолет принадлежит армии США.

Мэр общины Цеммер заявил, что самолет разбился над лесом недалеко от базы ВВС США Шпангдалем. Пилоту удалось катапультироваться.

Людей призывают объезжать район аварии, чтобы не препятствовать спасательным службам.

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