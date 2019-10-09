В Германии разбился американский истребитель
9 октября, 2019, 10:32
У города Трир в Германии разбился самолет ВВС США F-16
Об этом сообщает Der Tagesspiegel.
По данным пресс-секретаря военно-воздушных сил Германии, самолет принадлежит армии США.
Мэр общины Цеммер заявил, что самолет разбился над лесом недалеко от базы ВВС США Шпангдалем. Пилоту удалось катапультироваться.
Людей призывают объезжать район аварии, чтобы не препятствовать спасательным службам.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-