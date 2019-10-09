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Espreso.tvОбществоВ День защитника Украины оркестр Нацгвардии даст концерт в столичном метро

В День защитника Украины оркестр Нацгвардии даст концерт в столичном метро

Военный оркестр сыграет концерт в киевском метро ко Дню защитника Украины
Об этом заявляет пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
 
"10 октября в вестибюле станции "Золотые ворота" оркестр 22-й отдельной бригады по охране дипломатических учреждений Национальной гвардии Украины совместно со столичным метрополитеном поздравит вдохновляющими мелодиями пассажиров и гостей столицы с Днем защитника Украины", - говорится в сообщении.
 
Мероприятие начнется в 17:00 и продлится около 40 минут.

 

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