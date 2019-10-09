В День защитника Украины оркестр Нацгвардии даст концерт в столичном метро

9 октября, 2019, 18:44

Военный оркестр сыграет концерт в киевском метро ко Дню защитника Украины

Об этом заявляет пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"10 октября в вестибюле станции "Золотые ворота" оркестр 22-й отдельной бригады по охране дипломатических учреждений Национальной гвардии Украины совместно со столичным метрополитеном поздравит вдохновляющими мелодиями пассажиров и гостей столицы с Днем защитника Украины", - говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 17:00 и продлится около 40 минут.