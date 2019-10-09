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Espreso.tvОбществоВ центре Киева внедорожник сбил женщину на пешеходном переходе

В центре Киева внедорожник сбил женщину на пешеходном переходе

В Печерском районе Киева произошло ДТП с участием внедорожника Mazda

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Авария произошла на ул. Грушевского. На пешеходном переходе внедорожник сбил женщину, которая переходила проезжую часть.

Решается вопрос о госпитализации пострадавшей, есть подозрение на переломы ног.

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