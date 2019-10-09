В центре Киева внедорожник сбил женщину на пешеходном переходе
9 октября, 2019, 22:22
В Печерском районе Киева произошло ДТП с участием внедорожника Mazda
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Авария произошла на ул. Грушевского. На пешеходном переходе внедорожник сбил женщину, которая переходила проезжую часть.
Решается вопрос о госпитализации пострадавшей, есть подозрение на переломы ног.
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