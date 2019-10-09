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Espreso.tvСпортВ Австралии кенгуру атаковало парашютиста

В Австралии кенгуру атаковало парашютиста


фото: ftw.usatoday.
В Австралии на приземлявшегося скайдайвера напало кенгуру

Об этом сообщает Drafts 2.0. в twitter.

В Австралии произошел курьезный случай с местным скайдайвером, который сумел снять это на видео. После успешного приземления на специальную площадку парашютист почувствовал себя в безопасности и уже был готов снимать оборудование, однако неожиданно увидел, как на него несется кенгуру.

Животное успело нанести спортсмену только несколько ударов и убежать, поэтому серьезных травм парашютист не получил.

 

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