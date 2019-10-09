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Espreso.tvСпортУкраинский футзальный клуб отстоял ничью в матче Лиги чемпионов

Украинский футзальный клуб отстоял ничью в матче Лиги чемпионов


фото: mfc-prodexim.com
В матче первого тура футзальной Лиги чемпионов херсонский "Продексим" сыграл вничью с португальской "Бенфикой"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Футзальная Лига чемпионов

Основной раунд, 1-й тур

Группа 2

"Бенфика" - "Продеским" - 1: 1

Голы: Фернандиньо (17) - Зварыч (24)

"Бенфика": Диего Ронкале, Шагин, Андре Коэлью, Робиньо, Фернандиньо.

Запасные: Андре Соуза, Афонсу Жезуш, Фабиу Сесиль, Тьягу Бриту, Бруну Коэлью, Рафаэл Хенми, Фернандо, Фитс.

"Продеским": Ципун, Дани Фернандес, Скорый, Ронин, Волянюк.

Запасные: Савенко, Давид, Сорокин, Зварыч, Шотурма, Ланько, Белоцерковец, Бессалов, Корсун

Спорткомплекс: De Bres (Халле, Бельгия).

Следующий матч украинская команда сыграет против бельгийского "Галле-Гоик" 10 октября. Начало в 21:30.

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