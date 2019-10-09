Украинский футзальный клуб отстоял ничью в матче Лиги чемпионов
9 октября, 2019, 20:45
В матче первого тура футзальной Лиги чемпионов херсонский "Продексим" сыграл вничью с португальской "Бенфикой"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Футзальная Лига чемпионов
Основной раунд, 1-й тур
Группа 2
"Бенфика" - "Продеским" - 1: 1
Голы: Фернандиньо (17) - Зварыч (24)
"Бенфика": Диего Ронкале, Шагин, Андре Коэлью, Робиньо, Фернандиньо.
Запасные: Андре Соуза, Афонсу Жезуш, Фабиу Сесиль, Тьягу Бриту, Бруну Коэлью, Рафаэл Хенми, Фернандо, Фитс.
"Продеским": Ципун, Дани Фернандес, Скорый, Ронин, Волянюк.
Запасные: Савенко, Давид, Сорокин, Зварыч, Шотурма, Ланько, Белоцерковец, Бессалов, Корсун
Спорткомплекс: De Bres (Халле, Бельгия).
Следующий матч украинская команда сыграет против бельгийского "Галле-Гоик" 10 октября. Начало в 21:30.
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