Украинский боксер встретится с экс-чемпионом мира
Об этом сообщает BoxingScene .
Поединок украинца против экс-владельца титула IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) запланирован на 7 декабря и пройдет на арене Bell Center в родном городе Лемье - Монреале.
Канадец уже заявил, что рад вернуться домой и находится на пике своих возможностей.
"Я очень рад вернуться домой, чтобы сражаться перед моими родными и сторонниками. Я чувствую себя на пике физической формы и планирую сделать все, чтобы подарить незабываемый вечер для любителей бокса", - сказал Лемье.
30-летний Лемье владел титулом IBF в 2015 году и потерял пояс, уступив в объединительном поединке Геннадию Головкину из Казахстана. Всего на счету канадца 35 побед, 5 поражений и 2 ничьи.
У 35-летнего Бурсака 40 побед и 4 поражения.
- Напомним, 6 октября в поединке за титул чемпиона мира IBF в среднем весе украинец Сергей Деревянченко уступил казахстанцу Геннадию Головкину.
- 9 октября Деревянченко после конкурентного поединка против Головкина бросил вызов мексиканцу Саулю Альваресу .
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