Украинский боксер встретится с экс-чемпионом мира

9 октября, 2019, 16:10

Украинский боксер Макс Бурсак проведет бой против бывшего чемпиона мира в среднем весе канадца Давида Лемье

Об этом сообщает BoxingScene .

Поединок украинца против экс-владельца титула IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) запланирован на 7 декабря и пройдет на арене Bell Center в родном городе Лемье - Монреале.

Канадец уже заявил, что рад вернуться домой и находится на пике своих возможностей.

"Я очень рад вернуться домой, чтобы сражаться перед моими родными и сторонниками. Я чувствую себя на пике физической формы и планирую сделать все, чтобы подарить незабываемый вечер для любителей бокса", - сказал Лемье.

30-летний Лемье владел титулом IBF в 2015 году и потерял пояс, уступив в объединительном поединке Геннадию Головкину из Казахстана. Всего на счету канадца 35 побед, 5 поражений и 2 ничьи.

У 35-летнего Бурсака 40 побед и 4 поражения.